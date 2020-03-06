Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. По состоянию на 13.03 за "американца" давали 68,13 рубля.
Читать в источнике
Комментировать371

Подробнее о событии

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 07:50

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

ПРАЙМ06 марта в 06:06

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:36, Ашберн

Комментарии

Фигурное катание

Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Газета.Ru 10:58
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Общество

Британцы освистали Меган Маркл после её возвращения в Лондон

Накануне, 5 марта, Меган Маркл вернулась в Британию впервые после объявления об отъезде в Канаду.
Bimru.ru 06 марта в 05:17
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ) 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 06:47
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Известия вчера в 21:07
Общество

В Киеве начался марш против насилия над женщинами

В Киеве проходит марш женщин по случаю Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте издания «Фокус» в воскресенье, 8 марта.
Известия 07:46
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:15
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт. Елисеев – шестнадцатый

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в мужском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Спорт день за днем 10:06
Происшествия

Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
РИА Новости 06:53
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 21 человека на лайнере Grand Princess

На круизном лайнере Grand Princess, который пришвартован у берегов Калифорнии, обнаружили коронавирус у 21 человека.
Мойка78 06 марта в 21:56
Футбол

«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ

Metaratings 12:15
Общество

Север Италии, включая Милан и Венецию, закрыли на карантин

В ночь на воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому запрещены въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии, включая ее столицу Милан, и 11 провинций на фоне распространения коронавируса.
Profi.travel 03:42
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Общество

Нетаньяху предложил провести конференцию по коронавирусу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.
Газета.Ru 11:26
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна вчера в 17:14
Биатлон

Губерниев: уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравив Александра Большунова с победой в Хольменколленском марафоне, сравнил результаты россиян в лыжных гонках и биатлоне, если не считать лидеров.
Чемпионат 12:13
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Футбол

Итальянские футболисты могут объявить забастовку из-за коронавируса

Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази заявил о возможности объявления забастовки игроков, если Федерация футбола Италии не прислушается к словам министра спорта Винченцо Спадафора.
Московский Комсомолец 10:54
Авто

Changan представил новый кроссовер Uni-T

Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».
Тарантас Ньюс 00:47
Общество

Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»

Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Известия 11:11
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Экономика

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
РИА Новости 05 марта в 11:32
Политика

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
РИА Новости 11:02
Политика

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Piter.tv вчера в 05:31
Футбол

«Локомотив» и «Ахмат» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:11
Общество

«Возьмите замуж»: раскрыто содержание записки Путину

Стало известно о содержании записки, которую «ивановская невеста» Юлия Шилова передала президенту Владимиру Путину.
Рамблер 11:38
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa 11:22
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное