Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. По состоянию на 13.03 за "американца" давали 68,13 рубля.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Общество В Киеве начался марш против насилия над женщинами В Киеве проходит марш женщин по случаю Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте издания «Фокус» в воскресенье, 8 марта.

Происшествия Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Север Италии, включая Милан и Венецию, закрыли на карантин В ночь на воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому запрещены въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии, включая ее столицу Милан, и 11 провинций на фоне распространения коронавируса.

Общество Нетаньяху предложил провести конференцию по коронавирусу Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

Энергетика Саудовская Аравия начала нефтяную войну Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Футбол Итальянские футболисты могут объявить забастовку из-за коронавируса Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази заявил о возможности объявления забастовки игроков, если Федерация футбола Италии не прислушается к словам министра спорта Винченцо Спадафора.

Авто Changan представил новый кроссовер Uni-T Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».

Общество Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь» Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Экономика Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.