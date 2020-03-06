Финансы
Российская газетаКурс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. По состоянию на 13.03 за "американца" давали 68,13 рубля.
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