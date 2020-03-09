Финансы

МонаВистаМонаВистаКурс доллара на бирже превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

По состоянию на 13:08 мск 7 марта курс доллара составил 68,05 рубля, евро 77 рублей. Об свидетельствуют данные ЦБ РФ. Таких значений в последний раз американская валюта достигала 4 января 2019 года.
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей

Российская газета06 марта в 06:33

Курс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

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Евро превысил 85 рублей, доллар почти достиг 75 рублей

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Красная весна03:49

Курс доллара на бирже превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

МонаВиста07 марта в 11:02
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