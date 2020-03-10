Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рублей, евро - на 5,1 рубля, до 82,6 рублей после обвала нефти накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории

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Торги на российском рынке завершились падением. Но нового «черного вторника» не случилось

ТАСС12:58

Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб

Московский Комсомолец03:10

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новости03:48

Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъ03:13

Курс евро вырос более чем на пять рублей

RT на русском03:03

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

РБК07:02
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Политика

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
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Apple сняла фильм об Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max

Apple выпустила фильм из серии «Снято на iPhone».
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«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 04:04
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

Эксперты отметили признаки улучшения военной ситуации в Идлибе

Как долго продлится мир и чего ждать дальше, «МК» рассказали эксперты из России и Турции.
Московский Комсомолец 10:08
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
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«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.
Советский спорт 12:01
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Кино

Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

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Политика

Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Piter.tv 14:17
Общество

ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала реальной

Угроза пандемии нового коронавируса COVID-19 стала реальной с ростом количества зараженных стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Финансы

Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.
РБК 11:58
Политика

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 14:20
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
Общество

Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса

Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 06:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
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Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Наука

Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен

Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен.
Piter.tv 13:55
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Энергетика

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
РБК 11:22
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

Компания официально переписала ценники на машины, которые стали выше на 15-20%.
Tvoe-avto.com 02:14
Армия и оружие

Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
РИА Новости 10:00
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