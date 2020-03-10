Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рублей, евро - на 5,1 рубля, до 82,6 рублей после обвала нефти накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

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