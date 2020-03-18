На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск. На открытии торгов он стоил 75 рублей.

Курс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26

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