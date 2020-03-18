Экономика
Znak.comКурс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26
На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск. На открытии торгов он стоил 75 рублей.
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Спорт
Steam откроет фестиваль с доступом к 40 демоверсиям игр
Вашингтон, 18 марта 2020, 13:36 — REGNUM Весенний фестиваль Steam Game Festival, в ходе которого всем желающим позволят ознакомиться с демоверсиями 40 игр, пройдет в Steam.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Спорт
Вице-президент ФЛГР опроверг данные о коронавирусе на первенстве РФ
Вице-президент ФЛГР Сергей Крянин опроверг данные о том, что гонку в рамках первенства страны в Малиновке отменили из-за коронавируса у одного из спортсменов, передает «Спoрт-Экcпресс».
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Политика
Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек
В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Армия и оружие
Япония раскрывает планы по созданию гиперзвукового оружия
Япония обрисовала свою дорожную карту исследований и разработок собственного гиперзвукового оружия, тем самым подтверждая, что она стремится к наращиванию оборонного потенциала, и предоставила более подробную информацию о видах угроз, на нейтрализацию которых нацелен Токио с этим новым классом оружия.
Происшествия
В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды
Общество
США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира
Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.