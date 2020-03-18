с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 17,23%, достигнув 22,62 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 86,87 рубля. Он поднялся на 4,8% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Финансы Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Авто Озвучили российские цены на кроссовер Geely Coolray Все модификации Coolray имеют 3-цилиндровый бензиновый силовой агрегат на 1,5 литра производительностью 150 л.с. В паре с двигателем функционирует 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Политика Зеленский посетовал на «кнопкодавство» в Раде из-за коронавируса Заболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов "голосовал" в парламенте во время отсутствия, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Технологии Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.

Технологии «Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.

Общество В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Абакана в связи с распространением коронавируса, сообщили 18 марта в администрации города.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Здоровье В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.