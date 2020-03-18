Коронавирус
Москва 24Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 17,23%, достигнув 22,62 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 86,87 рубля. Он поднялся на 4,8% к уровню закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось
6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.НГС5511:30
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У коронавируса выявили слабое место
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