Коронавирус

Москва 24Москва 24Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 17,23%, достигнув 22,62 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что курс евро к рублю на Московской бирже добрался до отметки 86,87 рубля. Он поднялся на 4,8% к уровню закрытия предыдущих торгов.
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с чего всё началось
6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+
 о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.
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Доллар уперся в отметку 80,87 руб./$1, максимально допустимую Мосбиржей

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Доллар достиг максимально допустимой для сегодняшних торгов отметки 80,87 руб

Коммерсантъ11:16
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Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала

Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Говорит Москва 13:22
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В России из-за коронавируса могут узаконить новый вид занятости

Введение неполной дистанционной занятости поможет в условиях пандемии коронавируса.
Znak.com 20:18
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В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Красная весна 19:15
Футбол

Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
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В Якутии судом восстановлены права несовершеннолетнего, получившего травмы во время строительных работ

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Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Astera 16:22
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В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса

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Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
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В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
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С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

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У коронавируса выявили слабое место

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Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови

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