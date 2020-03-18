Коронавирус

Znak.comZnak.comКурс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26

На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск. На открытии торгов он стоил 75 рублей.
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Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках Российским стройкам не хватит иностранных рук.
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Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
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«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
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В Кемерове обсудили планы по развитию отрасли, а заодно и расширению железнодорожных перевозок.
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В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
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На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
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