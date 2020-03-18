Коронавирус
Znak.comКурс доллара на бирже взял отметку в 80 рублей, нефть упала ниже $26
На Московской бирже курс доллара достиг 80 рублей, следует из данных портала биржи. Этого уровня доллар достиг к 18:09 мск. На открытии торгов он стоил 75 рублей.
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Армия и оружие
Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Политика
Трамп подписал закон времен Корейской войны для борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трасп подписал закон об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Общество
Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках
Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках Российским стройкам не хватит иностранных рук.
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Общество
Совещание в Кемерове: куда пойдет кузбасский уголь
В Кемерове обсудили планы по развитию отрасли, а заодно и расширению железнодорожных перевозок.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Наука
Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Общество
Росавиация снизила аэронавигационные сборы для российских авиакомпаний
Росавиация снизила авиационные сборы на 50% для авиакомпаний, осуществляющих внутренние полеты, до 1 октября и почти обнулила для Дальневосточного федерального округа.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Шоу-бизнес
Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице
На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Общество
Переселенцев могут освободить от уплаты налога
На заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию депутаты поддержали инициативу на федеральном уровне освободить от уплаты подоходного налога за подобную компенсацию.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Наука
«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Футбол
Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети
Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Здоровье
Режим повышенной готовности по коронавирусу объявлен в Томской области
Губернатор Сергей Жвачкин сегодня, 18 марта, подписал распоряжение о введении в Томской области режима повышенной готовности в качестве меры противодействия распространения новой коронавирусной инфекции.
Путешествия
Коронавирус блокирует внутренний туризм в РФ
Более 50% деловых поездок отменены, что негативно отражается на динамике показателей туррынка.