Финансы
Эхо МосквыКурс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов
Европейская валюта сегодня тоже дешевеет: в начале торгов курс снизился почти на полтора процента.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Комментарии
Общество
Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая
Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 31 мая включительно в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Интерфакс 09:22
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Авто
Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq
Новый электрический SUV — Skoda Enyaq iV — будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 04:58
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 04:01
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с женихом
Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru вчера в 08:30
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Общество
Роспотребнадзор: пика коронавируса в России может не быть
Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Комсомольская правда 08:09
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru 09:36
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как снимать ограничения из-за пандемии
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова во время совещания, посвященному вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы России, отметила, что снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией, нужно в три этапа.
ProstoProSport вчера в 14:45
Происшествия
В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками
РИА Новости 08:47
Футбол
Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru 10:46
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру 14:17
Здоровье
Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких
Другим признаком рака легких, который можно заметить, глядя в лицо, является уменьшение зрачка.
Что происходит 03:38
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом
Представители пары подтвердили, что у звезды «Гарри Поттера» родилась дочь.
Super.ru 14:43
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46