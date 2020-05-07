Курс доллара при открытии Московской биржи потерял в цене 0,2%, достигнув 74,43 рубля. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на результаты торгов. При этом евро подешевел на 0,1%, составив 80,43 рубля.

Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился до 74,43 рубля

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