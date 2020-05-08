Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 74 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки 74 рубля, курс евро также опустился на 0,1% - до 80,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс рубля на 6 мая 2020 года: доллар упал до 73,44 рубля, евро – 79,52 рубля
Комсомольская правда06 мая в 03:10
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Комментарии
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Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
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Газета.Ru 03:12
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Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
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В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
Здоровье
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17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
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Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
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REGNUM 02:52
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
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Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
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Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердили 155 случаев коронавируса
Всего на Среднем Урале на сегодня подтверждены 1 584 случая коронавируса.
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Музыка
Little Big выпустили клип Hypnodancer
Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer.
News.ru 05:48
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Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
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В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
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