Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:29 курс американской валюты опускался на 0,22% - до 73,5475 рубля.