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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:29 курс американской валюты опускался на 0,22% - до 73,5475 рубля.В источнике
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Рубль вечером ощутимо укрепляется в русле общей динамики валют EM, доллар дешевле 73 руб

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ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Россию обвинили в подстрекательстве к племенным бунтам в Сирии

По версии племенных представителей, ДСС могли инициировать нападения из-за того, что их политика не получает поддержки среди проживающих в неподконтрольных официальному Дамаску районах Заевфратья арабов-суннитов, недовольных засильем курдов в локальных управляющих органах.
News.ru12 августа в 05:10

На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС20:22

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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