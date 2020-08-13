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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:29 курс американской валюты опускался на 0,22% - до 73,5475 рубля.В источнике
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Рубль вечером ощутимо укрепляется в русле общей динамики валют EM, доллар дешевле 73 руб

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