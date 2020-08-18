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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:29
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

ТАСС03:02
Банки.ру

Доллар и евро демонстрируют разнонаправленную динамику к рублю в начале торгов

Банки.ру03:30
ПРАЙМ

Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник

ПРАЙМ03:13
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:18
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

КП - Беларусьвчера в 07:39

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
РБК23:00
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Владислав Бомбизо покинул пост главного врача горбольницы №1 Барнаула

Как рассказали "Толку" в алтайском минздраве, с 17 августа обязанности главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи исполняет Дмитрий Устинов Владислав Бомбизо покинул пост главного врача краевой больницы скорой медицинской помощи ("первой горки", или БСМП).
Толк00:39