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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 73,56 рубля

Профиль03:36
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:29
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

ТАСС03:02
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:18
ПРАЙМ

Рубль слегка повышается к доллару после ощутимого падения в понедельник

ПРАЙМ03:13
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новостивчера в 06:20

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС работает над составлением санкционного списка в отношении лиц, которые ответственны за подавление мирных протестов в Белоруссии.
Известия02:35
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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События в США поднимут курс евро до максимума этого года

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, на что может рассчитывать рубль в ближайшие недели: - Уже сегодня у курса евро еще будет гипотетический шанс подняться к 87,50 рубля, но скорее он опустится ниже 87 рублей, - прогнозирует эксперт.
Российская газета23:00

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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