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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 73,56 рубля

Профиль03:36
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:29
Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°04:22
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

ТАСС03:02
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

КП - Беларусьвчера в 07:39

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверывчера в 03:49
9

Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
142

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Ольга Ковалькова, представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что после смены власти нынешний президент Александр Лукашенко может подвергнуться уголовному преследованию.
Московский Комсомолец04:26
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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