Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали
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