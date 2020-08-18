ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.