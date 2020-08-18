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Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Доллар подешевел на 8 копеек — до 73,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром 18 августа. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии повысился на 13 копеек и составил 87,63 рубля.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 73,56 рубля

Профиль03:36
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:29
Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°04:22
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

ТАСС03:02

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

Эксперт: после удара машины Ефремова у Захарова не было шансов выжить

В Пресненском суде, где проходит очередное заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова медицинский эксперт заявила, что погибший Сергей Захаров на момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника.
Вести.Ru04:44

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25
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ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.
ТАСС04:06

NASA раскрыло тайны Авроры

NASA удалось построить компьютерную модель с помощью наблюдений трех космических аппаратов программы THEMIS в сочетании с наземными наблюдениями.
LentaChel.ru15 августа в 14:52