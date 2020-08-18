Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи
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Доллар подешевел на 8 копеек — до 73,65 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром 18 августа. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии повысился на 13 копеек и составил 87,63 рубля.В источнике
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