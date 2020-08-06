Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Доллар и евро незначительно растут к рублю

Газета.Ru03:15

Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара снижается на торгах Мосбиржи 5 августа

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Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на конец 2020 года

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Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря нефти и внешнему позитиву

Финмаркетвчера в 12:50

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфаксвчера в 03:41

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

ТАСС03:03
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Политика

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
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Космос

Три фрагмента «Протон-М» нашли на Алтае после последнего запуска

Специалисты облетели Республику Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М», чтобы взять пробы почвы и проверить наличие обломков ракеты.
Алтапресс 01:06
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Общество

В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах

Минздрав Турции прокомментировал сообщения о росте новых случаев коронавируса в регионе.
ФедералПресс вчера в 23:36
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Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
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Общество

Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни

Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
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Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
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Политика

Дуров раскритиковал действия США против TikTok

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против TikTok. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Piter.tv 03:16
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Что происходит вчера в 05:54
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Общество

В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
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Авто

Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
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Путешествия

Стали известны отпускные маршруты петербуржцев в августе

Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года.
REGNUM 02:55
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей нужно для жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier заявила, что может прожить на вполне скромную сумму в 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 03:00
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Транспорт

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Общество

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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Наука

Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным

Оказалось, что чай становится невкусным по той причине, что жидкость нагревается неравномерно.
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Происшествия

На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте

Журналисты газеты Cyprus Times сообщили, что полиция Кипра не располагает сведениями о поиске Игоря Гречушкина.
RuNews24.ru вчера в 18:47
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Политика

Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
РИА Новости 03:18
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Устойчивое повышение кровяного давления может привести к деменции

Риск повреждения мелких сосудов мозга увеличивается при повышении давления, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 17:08
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Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости 02:05
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Путешествия

Отдых в Калининградской области подорожал на 20% за год

Цены на отдых в Калининградской области за год выросли на 20%.
Клопс 00:49
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Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
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Армия и оружие

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Территория новостей 02:53
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фото с погибшей в ДТП Бережной

Российская певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок.
Московский Комсомолец 02:55
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Происшествия

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу

Государственные Вести вчера в 03:26
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Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Общество

Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:44
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