Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Космос
Три фрагмента «Протон-М» нашли на Алтае после последнего запуска
Специалисты облетели Республику Алтай после запуска ракеты-носителя «Протон-М», чтобы взять пробы почвы и проверить наличие обломков ракеты.
Алтапресс 01:06
Общество
В Турции опровергли сообщения о вспышке коронавируса на курортах
Минздрав Турции прокомментировал сообщения о росте новых случаев коронавируса в регионе.
ФедералПресс вчера в 23:36
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
Общество
Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
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Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Политика
Дуров раскритиковал действия США против TikTok
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против TikTok. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Piter.tv 03:16
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Путешествия
Стали известны отпускные маршруты петербуржцев в августе
Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года.
REGNUM 02:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей нужно для жизни
Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier заявила, что может прожить на вполне скромную сумму в 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 03:00
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Оказалось, что чай становится невкусным по той причине, что жидкость нагревается неравномерно.
Evo-rus.com 02:24
Происшествия
На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте
Журналисты газеты Cyprus Times сообщили, что полиция Кипра не располагает сведениями о поиске Игоря Гречушкина.
RuNews24.ru вчера в 18:47
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
РИА Новости 03:18
Наука
Устойчивое повышение кровяного давления может привести к деменции
Риск повреждения мелких сосудов мозга увеличивается при повышении давления, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 17:08
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости 02:05
Путешествия
Отдых в Калининградской области подорожал на 20% за год
Цены на отдых в Калининградской области за год выросли на 20%.
Клопс 00:49
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Армия и оружие
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Территория новостей 02:53
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фото с погибшей в ДТП Бережной
Российская певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Ионова) в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок.
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:44