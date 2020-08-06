Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля

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