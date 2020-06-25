Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:20 мск курс доллара находился на отметке 69,53 рубля (+0,97%), курс евро - 78,09 рубля (+0,32%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

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