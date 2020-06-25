Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:20 мск курс доллара находился на отметке 69,53 рубля (+0,97%), курс евро - 78,09 рубля (+0,32%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль замер в дни летнего солнцестояния

ПРАЙМ12:53

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 69,11 руб

ТАСС03:23

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:20

Доллар и евро растут в начале торгов

Экономика сегодня03:09

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:24

Курс рубля обрушился

Lenta.ruвчера в 03:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество

Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе

Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
Известно.ру 15:12
357
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
2,9K
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
18
Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт 17:35
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
41
Общество

В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
1
Происшествия

В Турции более 120 человек приговорили к пожизненному заключению

Анкара, 26 июня 2020, 16:18 — REGNUM Суд в Турции приговорил 121 человека к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке государственного переворота, произошедшей в 2016 году.
REGNUM 09:18
Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
41
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
20
Киберспорт

Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля

Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru 11:15
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
6,7K
Технологии

Бета Android 11 пришла на Android TV-приставку для разработчиков

Тестовая версия платформы не предназначена для простых пользователей и доступна только для специальной приставки ADT-3, выпущенной Google в прошлом году для разработчиков одновременно с запуском Android 10 для Android TV.
iXBT.com вчера в 11:58
Футбол

Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.
Коммерсантъ 10:07
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
1,9K
Происшествия

Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье

В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
4
Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
20
Армия и оружие

Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане

Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
2
Общество

ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии

Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза 10:04
15
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
13
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
132
Наука

Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства

Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
Naked Science вчера в 06:02
Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
7
Политика

Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию

В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск 03:32
4,9K
Здоровье

Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
Моя Москва.онлайн 00:26
3
Политика

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
20
Недвижимость

Рынок краткосрочной аренды начал оживать

Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.
Коммерсантъ 18:49
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
1,7K
Происшествия

В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом

26 июня в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер 62-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.
Байкал-Daily 21:13
2
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09
16
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное