Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:20 мск курс доллара находился на отметке 69,53 рубля (+0,97%), курс евро - 78,09 рубля (+0,32%).
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество
Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе
Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
Известно.ру 15:12
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Происшествия
В Турции более 120 человек приговорили к пожизненному заключению
Анкара, 26 июня 2020, 16:18 — REGNUM Суд в Турции приговорил 121 человека к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке государственного переворота, произошедшей в 2016 году.
REGNUM 09:18
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Киберспорт
Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля
Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru 11:15
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Технологии
Бета Android 11 пришла на Android TV-приставку для разработчиков
Тестовая версия платформы не предназначена для простых пользователей и доступна только для специальной приставки ADT-3, выпущенной Google в прошлом году для разработчиков одновременно с запуском Android 10 для Android TV.
iXBT.com вчера в 11:58
Футбол
Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.
Коммерсантъ 10:07
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Происшествия
Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза 10:04
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Наука
Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства
Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
Naked Science вчера в 06:02
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
Политика
Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию
В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск 03:32
Здоровье
Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды
Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
Моя Москва.онлайн 00:26
Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Недвижимость
Рынок краткосрочной аренды начал оживать
Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.
Коммерсантъ 18:49
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Происшествия
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
26 июня в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер 62-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.
Байкал-Daily 21:13
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
В среднем по РФ индексация составит 4 процента. Наибольший рост тарифов отмечается в Чечне – на 6,4%.
Evo-rus.com 15:09