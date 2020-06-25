Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Курс доллара растет к рублю на открытии торгов

Экономика сегодня03:09

Доллар подорожал до 69,66 рубля

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Рубль упал по отношению к доллару и евро

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Курс рубля обрушился

Lenta.ru03:15

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Росбалт03:50

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

ТАСС03:04
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
204
Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
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Футбол

Акинфеев пока не намерен завершать карьеру и уходить из ЦСКА

Ранее футбольный эксперт и блогер Василий Уткин сообщил, что Акинфеев якобы задумался о завершении карьеры после недавнего разгрома от "Зенита" в матче РПЛ (0:4).
Soccer.ru вчера в 18:14
2
Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Общество

Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
1
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Армия и оружие

Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт

При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 23 июня в 11:54
3
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
444
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Здоровье

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 23 июня в 03:51
96
Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
3
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
296
Общество

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
206
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
136
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
571
Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
325
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
9
Политика

В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
710
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
5,7K
Экономика

В России вырос спрос на наличность в банкоматах

Москва, 25 июня 2020, 08:16 — REGNUM Крупнейшие банки России фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах, об этом 25 июня сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.
REGNUM 01:16
1
Политика

Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией

Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
РИА Новости 03:25
Общество

Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
46
Политика

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
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Технологии

«Мегафон» запустил решение для онлайн-мониторинга воды

«Мегафон» продолжает расширять портфель продуктов интернета вещей (IoT) и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды».
CNews 03:14
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
132
Наука

Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров

Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 22 июня в 05:27
7
Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
253
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
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