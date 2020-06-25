Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Футбол
Акинфеев пока не намерен завершать карьеру и уходить из ЦСКА
Ранее футбольный эксперт и блогер Василий Уткин сообщил, что Акинфеев якобы задумался о завершении карьеры после недавнего разгрома от "Зенита" в матче РПЛ (0:4).
Soccer.ru вчера в 18:14
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Армия и оружие
Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт
При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 23 июня в 11:54
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Здоровье
45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 23 июня в 03:51
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории
Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
RT на русском вчера в 23:07
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Экономика
В России вырос спрос на наличность в банкоматах
Москва, 25 июня 2020, 08:16 — REGNUM Крупнейшие банки России фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах, об этом 25 июня сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.
REGNUM 01:16
Политика
Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
РИА Новости 03:25
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Технологии
«Мегафон» запустил решение для онлайн-мониторинга воды
«Мегафон» продолжает расширять портфель продуктов интернета вещей (IoT) и запускает комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды».
CNews 03:14
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Наука
Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров
Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 22 июня в 05:27
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20