Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 69 копеек — до 69,56 рубля.
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Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Общество
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом дали положительный эффект в неожиданной области.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
REGNUM вчера в 22:08
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Гаджеты
Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210
Клиентам предлагается купить мини-ПК Ningmei CR100 по цене в $210.
ПРАЙМ 02:39
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Авто
С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Музыка
Серега выпустил обновленную версию хита «Черный бумер»
Сергей Пархоменко, больше известный под псевдонимом Серега, выпустил обновленный хит 2004-го года «Черный бумер».
CT news вчера в 07:05
Футбол
Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»
Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru вчера в 23:39
Здоровье
Как выглядят легкие людей, переболевших коронавирусом
Патологоанатом с 30-летнем стажем Глеб Сычугов рассказал изданию «74.RU» о том, как выглядят легкие пациента, перенесшего коронавирус.
Live24 03:27
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не даст Макгрегору реванша
Чемпионат вчера в 23:36
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru вчера в 09:30
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня 23 июня в 08:22
Общество
Два томских вуза обошли новосибирский университет в рейтинге Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России. В него вошли 12 сибирских университетов.
Тайга.инфо вчера в 02:46
Автоспорт
В трансляциях Формулы 1 появится новая графика
В предстоящем сезоне Формулы 1 в трансляциях появится шесть новых элементов графики, благодаря которым болельщикам будет легче сравнивать машины и гонщиков.
Autosport.com.ru 23 июня в 04:05
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель.
Моя Москва.онлайн 02:39
Гаджеты
Intel прокомментировала отказ Apple от процессоров x86
Как известно, пару дней назад Apple официально заявила, что переводит свои PC и ноутбуки на процессоры собственной разработки, хотя это и займёт время — порядка двух лет.
Игромания.ру вчера в 08:21
Общество
РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy
Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport вчера в 04:34