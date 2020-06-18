Финансы
ПрофильКурс доллара снизился до 69,52 рубля
Курс доллара на открытии торгов снизился на 0,5%, до 69,52 рубля, а евро опустился на 0,4%, до 77,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К 10:15 мск курс доллара скорректировался и установился на отметке в 69,51 рубля, а евро торговался по 77,97 рубля (-0,4%).
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Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Энергетика
Нефть приближается к $43 за баррель
Лондон, 19 июня 2020, 17:13 — REGNUM Цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 19 июня, Brent уверенно преодолела отметку $42 и движется к $43 за баррель.
REGNUM 10:13
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Футбол
«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»
«Спартак» прибыл в Тулу, где проведет первый матч после возобновления Тинькофф РПЛ против местного «Арсенала».
Матч ТВ 14:31
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).
ТАСС 13:03
Автоспорт
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости 14:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
Американская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание поклонников, опубликовав в инстаграме свое архивное фото.
РИА Новости 12:02
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Единоборства
Российского бойца UFC Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за одни сутки проверило его на употребление запрещенных препаратов.
Metaratings 07:01
Наука
Разработана технология 3D-печати внутри тела человека
Evo-rus.com 17 июня в 11:59
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху пота
ФАН вчера в 18:04