с чего всё началось

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Общество Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.

Наука На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org. 37

Футбол ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Общество Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin. 52

Энергетика Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.

Футбол Тренер «Баварии» высказался перед финалом Кубка Германии Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против «Байера».

Происшествия В Британии выследили крупную преступную группировку Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA. 2

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 80

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,5K

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 29

Шоу-бизнес Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.

Наука На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни. 6

Общество ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства. 29

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.