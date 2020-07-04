Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Общество
Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии
Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.
RT на русском 21:28
Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv вчера в 05:58
Футбол
ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:54
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости 19:48
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 04:50
Общество
В Омской области «коронавирусные» ограничения продлили до 21 июля
В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля.
Пульс Live 10:55
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН вчера в 07:40
Футбол
Тренер «Баварии» высказался перед финалом Кубка Германии
Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против «Байера».
ГЛАС.RU 09:17
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» отработал режим работы без экипажа
Танк Т-14 "Армата" на предварительных испытаниях отработал беспилотный режим работы.
Вести.Ru 21:27
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 09:09
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов
Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 11:58
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
Новые автомобили 10:41
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Армия и оружие
Пентагон назвал контрпродуктивными учения КНР в Южно-Китайском море
Минобороны США обеспокоено проведением учений КНР в Южно-Китайском море 1-5 июля и считает действия страны контрпродуктивными в вопросе снижения напряженности.
Газета.Ru 00:04