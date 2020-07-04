Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос
 на 84 коп., до 71,39 руб., курс евро — на 94 коп., до 80,2675 руб., следует из данных Московской биржи.
РБК17:14

Подробнее о событии

Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Факты16:09

Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

ИА Красная Весна15:31

Рубль и российские акции дорожают в начале торгов

Вести.Ru03:53

Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет на следующей неделе – эксперты

ПРАЙМ16:26

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

ТАСС03:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Общество

Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии

Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.
RT на русском 21:28
Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv вчера в 05:58
37
Футбол

ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:54
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

РИА Новости 19:48
12
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
52
Здоровье

Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету

Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 04:50
2
Общество

В Омской области «коронавирусные» ограничения продлили до 21 июля

В Омской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля.
Пульс Live 10:55
23
Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 12:13
49
Энергетика

Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике

Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН вчера в 07:40
Футбол

Тренер «Баварии» высказался перед финалом Кубка Германии

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу против «Байера».
ГЛАС.RU 09:17
Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
2
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31
57
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» отработал режим работы без экипажа

Танк Т-14 "Армата" на предварительных испытаниях отработал беспилотный режим работы.
Вести.Ru 21:27
14
Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
80
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
2,5K
Игры

NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
3
Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
29
Шоу-бизнес

Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь

Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 09:09
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,4K
Общество

В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов

Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 11:58
33
Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
6
Общество

ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
29
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
25
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
2
Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
Новые автомобили 10:41
4
Происшествия

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
17
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
206
Армия и оружие

Пентагон назвал контрпродуктивными учения КНР в Южно-Китайском море

Минобороны США обеспокоено проведением учений КНР в Южно-Китайском море 1-5 июля и считает действия страны контрпродуктивными в вопросе снижения напряженности.
Газета.Ru 00:04
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное