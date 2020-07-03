Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК
«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК 15:10
Политика
Суд в Нидерландах изучит доклад «Алмаз-Антей» в рамках дела MH17
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях судебного заседания, проходившего сегодня в Нидерландах, заявил, что суд приобщит к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, собранные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Антей Алмаз», передает РИА «Новости».
NewInform 13:26
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова подготовила гражданские иски к Ефремову
Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы.
REGNUM 06:05
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС 17:49
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Здоровье
Минздрав не ждет масштабной второй волны коронавируса в России
В России не ожидается второй волны коронавируса такого же масштаба, как и первая.
URA.Ru 02:42
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Политика
Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за поправки в Конституцию
Ранее отмечалось, что только в одном регионе России – в Ненецком автономном округе большинство жителей проголосовало против таких поправок.
Новые Известия вчера в 10:13
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Армия и оружие
На Украине назвали численность военных РФ, сосредоточенных на границе
Киев, 3 июля 2020, 08:39 — REGNUM На границе с Украиной сосредоточены три группировки российских войск общей численностью 87 тыс. человек, заявил начальник главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, сообщило 2 июля информационное агентство Укринформ.
REGNUM 01:39
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Общество
В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым
RT на русском 20:12
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50