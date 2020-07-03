Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:42, Ашберн
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Происшествия
Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы»
Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь.
ТАСС 12:04
Общество
ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса
По словам представителя ВОЗ, рост случаев заболеваемости COVID-19 в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.
Известия 18:40
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Энергетика
Оптовая цена на бензин Аи-95 на бирже обновила рекорд
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» на торгах петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила рекорд в третий раз за неделю и достигла показателя в 58,445 тыс. рублей за тонну — это на 1,1% выше предыдущего значения.
Mockva.ru вчера в 12:35
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:08
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Кино
По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал
Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
RuNews24.ru 02:36
Кино
«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие
Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
Дни24 вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Авто
Презентована новая «заряженная» версия Skoda Octavia RS
Бензиновая «Октавия» в исполнении RS получила под капот двухлитровый турбированный агрегат TSI, выдающий 245 лошадиных сил и 370 Нм в тандеме с шестискоростной механической коробкой передач или семискоростной роботизированной трансмиссией DSG, а также только переднеприводной системой.
Pnzdrive 11:13
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Футбол
Атлетико — Мальорка 3:0
Metaratings 17:55
Политика
Поправки в Конституцию РФ вступили в силу
Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс 17:12
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года.
Evo-rus.com 03:41
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Футбол
36-летний Снейдер получил предложение и может возобновить карьеру
36-летний Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним местом работы был катарский клуб «Аль-Гарафа».
Матч ТВ 18:26
Политика
Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения доходов
Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:34
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54