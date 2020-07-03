Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

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Рубль и российские акции дорожают в начале торгов

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

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Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет на следующей неделе – эксперты

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
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Происшествия

Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы»

Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь.
ТАСС 12:04
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Общество

ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса

По словам представителя ВОЗ, рост случаев заболеваемости COVID-19 в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.
Известия 18:40
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Энергетика

Оптовая цена на бензин Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» на торгах петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила рекорд в третий раз за неделю и достигла показателя в 58,445 тыс. рублей за тонну — это на 1,1% выше предыдущего значения.
Mockva.ru вчера в 12:35
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Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:08
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Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
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Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Происшествия

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан

Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Кино

По видеоигре My Friend Pedro снимут сериал

Сериал снимут в жанре комедийной драмы с продолжительностью серий по 30 минут.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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«Люблю серфинг и охоту на диких свиней»: Марго Робби отмечает 30-летие

Австралийская актриса в свободное от съемок время обожает заниматься серфингом и охотиться на диких свиней.
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Хазанов опроверг сообщения о госпитализации

Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
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Презентована новая «заряженная» версия Skoda Octavia RS

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Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа

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Общество

ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
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Футбол

Атлетико — Мальорка 3:0

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Политика

Поправки в Конституцию РФ вступили в силу

Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс 17:12
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Авто

Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%

В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года.
Evo-rus.com 03:41
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КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
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36-летний Снейдер получил предложение и может возобновить карьеру

36-летний Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним местом работы был катарский клуб «Аль-Гарафа».
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Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения доходов

Президент России Владимир Путин отметил важность поддержки россиян в условиях снижения их доходов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:34
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Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
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