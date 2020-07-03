Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

ТАСС03 июля в 03:23

Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

ИА Красная Весна03 июля в 15:31

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМ03 июля в 14:36

Курс евро к рублю вырос до максимума за два месяца

ГЛАС.RUвчера в 04:55

Курс доллара приблизился к 70 рублям

News.ru03 июля в 03:18

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03 июля в 03:10

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03 июля в 03:01
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

Газета.Ru вчера в 21:19
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Здоровье

В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 08:24
5
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
5,8K
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
1,6K
Кино

Названы самые популярные фильмы 1990-х годов

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках.
Газета.Ru вчера в 16:03
5
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Футбол

Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском вчера в 13:18
1
Футбол

«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»

Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ru вчера в 21:55
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Происшествия

В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы

Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК вчера в 16:47
5
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com вчера в 15:20
7
Авто

Подержанные автомобили в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%

За первое полугодие 2020-го, как сообщает издание "Коммерсантъ", подержанные авто подорожали на 3-3,5%. По мнению экспертов, увеличение стоимости обусловлено популярностью и востребованностью подержанных машин.
Новые автомобили 03 июля в 06:58
15
Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
199
Футбол

Клопп назвал фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп, недавно выигравший АПЛ со своей командой, уверен, что фаворитами после рестарта Лиги чемпионов являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
ProstoProSport 00:30
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
916
Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
42
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com вчера в 11:47
221
Общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

РИА Новости 03 июля в 01:01
149
Авто

Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru вчера в 20:31
108
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
93
Кино

В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне

В YouTube разместили фильм HBO о преследовании геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
172
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
7
Общество

Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят

Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
6
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Культура

Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»

Игромания.ру вчера в 14:41
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
1,6K
Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 02 июля в 13:10
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