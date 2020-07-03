Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Газета.Ru вчера в 21:19
Здоровье
В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 08:24
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Кино
Названы самые популярные фильмы 1990-х годов
Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках.
Газета.Ru вчера в 16:03
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Футбол
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском вчера в 13:18
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»
Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК вчера в 16:47
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com вчера в 15:20
Авто
Подержанные автомобили в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
За первое полугодие 2020-го, как сообщает издание "Коммерсантъ", подержанные авто подорожали на 3-3,5%. По мнению экспертов, увеличение стоимости обусловлено популярностью и востребованностью подержанных машин.
Новые автомобили 03 июля в 06:58
Политика
Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
Футбол
Клопп назвал фаворитов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп, недавно выигравший АПЛ со своей командой, уверен, что фаворитами после рестарта Лиги чемпионов являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
ProstoProSport 00:30
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com вчера в 11:47
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Авто
Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru вчера в 20:31
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Транспорт
В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»
Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
Кино
В YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Общество
Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят
Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Культура
Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»
Игромания.ру вчера в 14:41
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 02 июля в 13:10