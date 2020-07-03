Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
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Политолог Мартынов сообщил о подробностях слушания по делу MH17
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Политическая Экспертиза 18:45
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
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После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
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Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»
В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
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Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
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В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
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В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 08:24
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В России вступила в силу обновленная Конституция
В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании.
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Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях.
ИнфоСМИ 10:22
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Число пострадавших при пожаре на фабрике в Баку возросло до шести
Пожар на фабрике по производству красок "Собсан" в Бинагадинском районе Баку вспыхнул в субботу вечером. Причина возгорания пока неизвестна.
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Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
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