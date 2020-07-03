Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс евро к рублю вырос до максимума за два месяца

ГЛАС.RU04:55

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:01

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМвчера в 14:36

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

ТАССвчера в 03:23

Курс доллара приблизился к 70 рублям

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10

Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

ИА Красная Веснавчера в 15:31
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 22:01
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Здоровье

Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Live24 вчера в 12:31
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Политика

Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
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Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превышает прогнозы

Во втором квартале компания Tesla выпустила 82272 электрокаров, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу нынешнего года и на 5,5% ниже — к аналогичному периоду 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 05:28
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Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.
ИА Красная Весна вчера в 22:51
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности клубники

Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
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Политика

Политолог Мартынов сообщил о подробностях слушания по делу MH17

Слушания по делу о крушении самолета, который следовал рейсом MH17, прокомментировал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Политическая Экспертиза 18:45
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
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Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
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Происшествия

Суд заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
Эхо Москвы 05:24
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Космос

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
Известия 20:07
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Происшествия

Из-за удара молнии мог загореться нежилой дом в Благовещенске

Телепорт 20:35
Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Здоровье

В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 08:24
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Политика

В России вступила в силу обновленная Конституция

В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Армия и оружие

Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Известия 16:55
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Происшествия

В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города

Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях.
ИнфоСМИ 10:22
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
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Футбол

ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:21
Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии

News.ru вчера в 16:34
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Футбол

Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском 13:18
Экономика

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Chevrolet Niva получил новую приборную панель

АвтоВАЗ готовит к дебюту новую версию внедорожника Chevrolet Niva, который будет называться Lada Niva.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на фабрике в Баку возросло до шести

Пожар на фабрике по производству красок "Собсан" в Бинагадинском районе Баку вспыхнул в субботу вечером. Причина возгорания пока неизвестна.
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Седьмая часть хоррора Resident Evil Village завершит историю игры

Телеканал 360° 02 июля в 08:15
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Мягкого робота-медузу создали в США

Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
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