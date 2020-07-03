Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Общество Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19.

Общество Меркель впервые запечатлели на публике в защитной маске Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после начала пандемии предстала на публике перед СМИ в защитной маске.

Общество В Екатеринбурге откроются детские сады Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года. 8

Политика ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ Москва, 3 июля 2020, 11:49 — REGNUM Результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию утверждены Центральной избирательной комиссией.

Общество В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 8

Армия и оружие На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

Экономика Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). 131

Здоровье На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 695

Армия и оружие «Русские Витязи» показали уникальный пилотаж в едином строю Летчики авиагруппы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали мастерство в ходе полетов на трех типах самолетов в едином строю.

Авто Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.

Происшествия В Татарии скончался 17-й пациент с диагнозом COVID-19 Казань, 3 июля 2020, 11:52 — REGNUM В Татарии штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще об одной смерти — скончался 17-й по счету пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.