Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара США снова может опуститься до 60 рублей — прогноз эксперта
ИА Красная Весна30 июня в 03:24
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Общество
Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса
Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19.
Вести.Ru 04:11
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России от коронавируса умерли 40 врачей.
Православие и Мир 03:35
Общество
Меркель впервые запечатлели на публике в защитной маске
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после начала пандемии предстала на публике перед СМИ в защитной маске.
Интересант 04:40
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Общество
В Екатеринбурге откроются детские сады
Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года.
REGNUM 02:53
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
Москва, 3 июля 2020, 11:49 — REGNUM Результаты общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию утверждены Центральной избирательной комиссией.
REGNUM 04:49
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
РБК 04:12
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Здоровье
Число смертей от коронавируса в Амурской области выросло до 13
2 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1765 случаев.
Телепорт вчера в 20:21
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали уникальный пилотаж в едином строю
Летчики авиагруппы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали мастерство в ходе полетов на трех типах самолетов в едином строю.
РЕН ТВ вчера в 17:05
Авто
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи
На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Происшествия
В Татарии скончался 17-й пациент с диагнозом COVID-19
Казань, 3 июля 2020, 11:52 — REGNUM В Татарии штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще об одной смерти — скончался 17-й по счету пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
REGNUM 04:52
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31