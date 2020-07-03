Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара США снова может опуститься до 60 рублей — прогноз эксперта
ИА Красная Весна30 июня в 03:24
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
В России выявили 6 718 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 6 718 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.
Новая газета 03:35
Политика
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
Экономика
Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса
Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».
РБК 04:00
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Футбол
Дуглас Сантос заявил, что хочет стать чемпионом в составе «Зенита»
В текущем сезоне Сантос сыграл за «Зенит» в 25 матчах РПЛ, в которых он отдал две результативные передачи.
Петербургский дневник 00:44
Футбол
Назван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Магомед Адиев Родился 30 июня 1977 г. Уроженец Грозного Начал карьеру в 16 лет в команде "Ингушетия" Обладатель Кубка России, победитель первого дивизиона первенства страны Тренерская карьера началась с клуба "Нижний Новгород" Тульский ПФК "Арсенал" остался без главного тренера — об уходе Игоря Черевченко стало известно 1 июля после проигрыша в матче против грозненского "Ахмата".
Тульская пресса 02:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Гаджеты
LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток
Piter.tv 01:32
Политика
США и Россия обсуждают расширенный саммит G7
США обсуждают с Россией ее участие в расширенном саммите G7, пишет ТАСС со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.
Газета.Ru 04:14
Общество
Пенсионный фонд продлил режим дистанционного оформления выплат
В Пенсионном фонде сообщили о продлении упрощенного оформления пенсионных и других социальных выплат, 30 июня сообщила пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 30 июня в 09:42
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
Общество
В России за сутки заразились COVID-19 менее 7 тысяч человек
Клинических проявлений болезни не имели 31,9% заразившихся. За сутки умерли 216 человек и 10 281 выздоровел.
Компания 01 июля в 03:44
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Общество
Около половины российских ректоров ожидают уменьшения бюджета вузов
Над докладом работала группа из руководителей 12 российских вузов, а также аналитики ВШЭ, МГПУ, Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости 04:16
Политика
В Казахстане воздвигли памятник Назарбаеву
Lenta.ru 04:07
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы
В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
Lenta.ru 02:58
Армия и оружие
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
РБК вчера в 03:02
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00