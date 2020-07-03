Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Путешествия
Отели Крыма и Кубани подняли цены в два раза
На июль и август забронировать номер уже почти невозможно, дело в притоке туристов, которые обычно отдыхают за рубежом, а в этом году решили отправиться в Крым и на Кубань из-за закрытых границы, пишет "Интерфакс".
Вестник Кавказа 12:53
Армия и оружие
В России 85 военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки
За сутки число российских военнослужащих, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось на 85 — до 6929 человек.
News.ru 14:30
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
Политика
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
RT на русском 13:25
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19.
ToDay News Ufa 00:02
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Общество
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.
РБК 14:42
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Кино
В комиксе «New Excalibur» от Marvel появился Гарри Поттер
Актуальные Новости вчера в 04:16
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Гаджеты
Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7
MobiDevices 12:56
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
iReactor вчера в 13:38
Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Происшествия
Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог
Миннеаполис, США, 5 июля 2020, 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
REGNUM 14:22
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Evo-rus.com 01:14
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился на 45%
Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины.
iReactor 03 июля в 05:56
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00