Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.
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Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Факты03 июля в 16:09

Курс рубля на Московской бирже упал и обновил минимумы с весны

ИА Красная Весна03 июля в 15:31

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03 июля в 03:01

Рубль и российские акции дорожают в начале торгов

Вести.Ru03 июля в 03:53

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

ТАСС03 июля в 03:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03 июля в 03:10

Рынок акций России снизится, рубль подрастет на следующей неделе

ПРАЙМ03 июля в 16:26
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Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Путешествия

Отели Крыма и Кубани подняли цены в два раза

На июль и август забронировать номер уже почти невозможно, дело в притоке туристов, которые обычно отдыхают за рубежом, а в этом году решили отправиться в Крым и на Кубань из-за закрытых границы, пишет "Интерфакс".
Вестник Кавказа 12:53
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Армия и оружие

В России 85 военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки

За сутки число российских военнослужащих, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось на 85 — до 6929 человек.
News.ru 14:30
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
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Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 13:25
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19.
ToDay News Ufa 00:02
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
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Общество

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.
РБК 14:42
Футбол

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Кино

В комиксе «New Excalibur» от Marvel появился Гарри Поттер

Актуальные Новости вчера в 04:16
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Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
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Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
39
Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Гаджеты

Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7

MobiDevices 12:56
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

iReactor вчера в 13:38
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Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
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Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском 03 июля в 06:33
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Происшествия

Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог

Миннеаполис, США, 5 июля 2020, 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
REGNUM 14:22
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Общество

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

Evo-rus.com 01:14
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Энергетика

Транзит газа через Украину сократился на 45%

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины.
iReactor 03 июля в 05:56
39
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
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