Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

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