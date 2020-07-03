с чего всё началось

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Кино Первый канал покажет фильм Гарика Сукачева о Чуйском тракте Премьера состоится 6-7 июля на Первом канале. Съемки фильма прошли на территории Алтайского края и Республики Алтай осенью 2016 года.

Космос В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.

Политика Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times. 23

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 60

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 164

Общество В Забайкалье отменили цифровые пропуска В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. 2

Общество Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.

Здоровье Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе. 26

Наука Создана меняющая свою форму ткань Уже существующий роботизированный текстиль обычно идёт в комплекте с громоздкими внешними машинами, которые управляют его формой.

Футбол Краснодар — Зенит 2:4 Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.

Технологии В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца. 92

Общество В Приморье скончались 52 пациента с коронавирусом Владивосток, 6 июля 2020, 05:33 — REGNUM В Приморье отмечается снижение числа выявленных заражённых коронавирусом — за сутки 65 новых случаев, один пациент — умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 28

Футбол «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 «Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Общество Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию. 2

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 2,4K