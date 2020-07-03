Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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с чего всё началось
Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос на 84 коп., до 71,39 руб., курс евро
 — на 94 коп., до 80,2675 руб., следует из данных Московской биржи.
РБК03 июля в 17:14

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Курс рубля снизился до минимума с мая

Росбалтвчера в 02:06

Курс доллара: рубль посыпался на новостях из США

Expert.ruвчера в 00:45

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03 июля в 03:01

Рубль и российские акции дорожают в начале торгов

Вести.Ru03 июля в 03:53

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

ТАСС03 июля в 03:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03 июля в 03:10

Рынок акций России снизится, рубль подрастет на следующей неделе

ПРАЙМ03 июля в 16:26
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Bimru.ru 04:42
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Происшествия

Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
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Экономика

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета вчера в 23:00
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Кино

Первый канал покажет фильм Гарика Сукачева о Чуйском тракте

Премьера состоится 6-7 июля на Первом канале. Съемки фильма прошли на территории Алтайского края и Республики Алтай осенью 2016 года.
Новости Горного Алтая 21:27
Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
4,1K
Автоспорт

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
2
Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
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Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
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Общество

Получилось эпично: смотрим видео сноса трехэтажки за Макаровским мостом

Демонтаж дома сняли на видео, и ролик получился очень эпичным.
Екатеринбург Онлайн 22:35
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
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Общество

В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
2
Общество

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Здоровье

Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными

Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 03 июля в 17:27
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Киберспорт

Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood

Evo-rus.com 13:44
1
Наука

Создана меняющая свою форму ткань

Уже существующий роботизированный текстиль обычно идёт в комплекте с громоздкими внешними машинами, которые управляют его формой.
Ferra вчера в 12:44
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости 15:29
Технологии

В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
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Армия и оружие

99,999% перехвата цели: Россия приняла на вооружение самую передовую и точную систему ПВО в мире - она уже защищает Крым

Avia.pro 21:18
1
Общество

В Приморье скончались 52 пациента с коронавирусом

Владивосток, 6 июля 2020, 05:33 — REGNUM В Приморье отмечается снижение числа выявленных заражённых коронавирусом — за сутки 65 новых случаев, один пациент — умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:33
28
Футбол

«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21

«Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Петербургский дневник 15:58
Общество

Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии

Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
2
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
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Происшествия

На Алтае вывили 810 носителей коронавируса

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона», — отметили в оперштабе.
REGNUM 03 июля в 01:06
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