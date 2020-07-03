Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос на 84 коп., до 71,39 руб., курс евро — на 94 коп., до 80,2675 руб., следует из данных Московской биржи.РБК03 июля в 17:14
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Демонтаж дома сняли на видео, и ролик получился очень эпичным.
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Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
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«Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
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На Алтае вывили 810 носителей коронавируса
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