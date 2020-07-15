Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,3%, до 71,2 рубля, курс евро - на 0,2%, до 81,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:03 мск курс доллара находился на уровне 71,31 рубля (+0,45%), евро увеличивался до 81,31 рубля (+0,4%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,2 рубля

Футбол «Байер» хочет за Хаверца 100 миллионов евро Леверкузенцы хотят получить за него порядка 100 миллионов евро, сообщает Kicker.

Технологии Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора. 122

Общество Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. 17

Футбол Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом» Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.

Политика Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 68

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 121

Экономика Акции «Южуралникеля» раллируют четвертый день подряд Котировки "Южуралникеля" растут в Москве четвертый день подряд (во вторник их рост составил 39,7%, в понедельник - 33,7%, 10 июля - почти 18%).

Футбол «Локомотив» и «Ростов» делят защитника чемпионата Франции Радовановича Сразу два футбольных клуба — «Ростов» и московский «Локомотив» — хотят заполучить к себе в команду сербского футболиста Александара Радовановича, который сейчас является защитником французского «Ланса».

Политика Песков: Кремль не может влиять на решения по делу Сафронова Dmitry Golubovich / Russian Look / РИА Новости Кремль не может повлиять на меру пресечения в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого арестовали по обвинению в госизмене.

Общество Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 195

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 354

Авто Водородный суперкар Hyperion XP-1 дебютирует в августе Все три ветви Гипериона объединяет любовь к водороду. Его использует и суперкар Hyperion XP-1.

Экономика Как узнать имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.

Общество В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус «Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Авто ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями. 272

Политика Курорты Болгарии без преград: карантин и тесты на коронавирус отменили С 16 июля Болгария собирается обновить список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без обязательного двухнедельного карантина или тестов на коронавирус. 2

Экономика Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. 12

Общество Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами». 11

Космос Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.