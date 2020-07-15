Уже через 10 минут после указанного времени валюты продемонстрировали рост. Так, уровень курса доллара составил 70,92 рубля (прибавка 0,08 процента), а евро – 80,88 рубля (увеличился на 0,16 процента). Открытие российского фондового рынка ознаменовалось уменьшением биржевых индексов.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

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