Финансы
ГлобалМСК.руКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля
Уже через 10 минут после указанного времени валюты продемонстрировали рост. Так, уровень курса доллара составил 70,92 рубля (прибавка 0,08 процента), а евро – 80,88 рубля (увеличился на 0,16 процента). Открытие российского фондового рынка ознаменовалось уменьшением биржевых индексов.
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Рубль мало меняется к доллару и евро в начале дня. Биржевые индексы «в минусе»
Интересантвчера в 03:21
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Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
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Общество
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Коммерсантъ 00:59
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Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
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Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
Экономика
Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса
Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Общество
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
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RT на русском 02:45
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02