Финансы
ГлобалМСК.руКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля
Уже через 10 минут после указанного времени валюты продемонстрировали рост. Так, уровень курса доллара составил 70,92 рубля (прибавка 0,08 процента), а евро – 80,88 рубля (увеличился на 0,16 процента). Открытие российского фондового рынка ознаменовалось уменьшением биржевых индексов.
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Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
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Microsoft официально прекращает производство Xbox One X
Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
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Армия и оружие
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1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
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