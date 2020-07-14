Финансы
КомпанияКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Европейская валюта в последний раз поднималась выше это отметки 7 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:43
Киберспорт
Konami анонсировала неполноценную PES 2021
Вчера Konami объявила о планах выпустить «сезонное обновление» PES в этом году, однако позже стало известно, что речь идёт не о DLC для PES 2020, а об отдельном релизе с актуальными данными футболистов и команд.
Игромания.ру 11:05
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Футбол
ЦСКА подпишет с Гайчем контракт на пять лет
Ранее сообщалось, что Гайч будет зарабатывать в России 900 тысяч евро в год. ЦСКА заплатит за 21-летнего голеадора 8,5 миллиона евро.
ProstoProSport 18:29
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Кино
Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов
Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
Общество
Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
Кино
Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma
Киноафиша России 02:26
Здоровье
Статистика по короновирусу в США сейчас самая худшая за всё время
Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 вчера в 09:09
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
Энергетика
Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»
Минэкономики, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов «Транснефти», о котором в мае на фоне падения цен на нефть попросил президента РФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Коммерсантъ 18:32
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58