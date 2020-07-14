Финансы

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Европейская валюта в последний раз поднималась выше это отметки 7 июля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Газета.Ru14 июля в 09:23

Российская валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 07:23

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 руб

ТАССвчера в 03:18

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль снижается к доллару и евро

ПРАЙМ03:15

Курс рубля начал расти к доллару и евро

Интерфакс14 июля в 03:38
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Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Армия и оружие

Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

News.ru 08:31
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Политика

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

США решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:43
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Киберспорт

Konami анонсировала неполноценную PES 2021

Вчера Konami объявила о планах выпустить «сезонное обновление» PES в этом году, однако позже стало известно, что речь идёт не о DLC для PES 2020, а об отдельном релизе с актуальными данными футболистов и команд.
Игромания.ру 11:05
Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Футбол

ЦСКА подпишет с Гайчем контракт на пять лет

Ранее сообщалось, что Гайч будет зарабатывать в России 900 тысяч евро в год. ЦСКА заплатит за 21-летнего голеадора 8,5 миллиона евро.
ProstoProSport 18:29
Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
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Кино

Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов

Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
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Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
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Общество

Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты

Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
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Кино

Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma

Киноафиша России 02:26
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Здоровье

Статистика по короновирусу в США сейчас самая худшая за всё время

Коронавирус в США распространяется безжалостно: нынешняя ситуация худшая за все время.
Мойка78 вчера в 09:09
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Общество

Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат

Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
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Общество

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
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Энергетика

Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»

Минэкономики, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов «Транснефти», о котором в мае на фоне падения цен на нефть попросил президента РФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Коммерсантъ 18:32
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Наука

Определен ключевой фактор замедления старения

Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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