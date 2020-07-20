Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Политика
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В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
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Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
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Примером для подражания является Германия, которая под мудрым руководством Ангелы Меркель вышла из пандемии с минимальными потерями и которая, считает американское издание, будет процветать в постпандемическом мире.
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Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
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Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
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Цена явно не соответствует качеству аппарата, отмечают эксперты. Ведь столько может стоить рядовой китайский смартфон.
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Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
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Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
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Новый врио главы Хабаровского края на призывы уехать ответил: «Не уйду»
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В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек
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Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
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Бизнес ФРГ предупредил США о контрмерах из-за «Северного потока»
Палата представителей США одобрила новый проект оборонного бюджета страны, куда включены поправки, предполагающие введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Экономика
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По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
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