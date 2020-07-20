Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
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Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Интерфакс09:04

Евро опустился ниже 81 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°04:39

Курс доллара утратил вчерашний рост, опустившись ниже ₽71

РБК03:22

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

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Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:10
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Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусь11:17
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Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
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Общество

Фургал оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал спокойно отнесся к тому, что временно исполняющим обязанности главы региона назначили Михаила Дегтярева.
БИЗНЕС Online 09:58
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Здоровье

Онколог Смирнова рекомендует пить воду для здоровья кишечника

Врач советует пить воду как минимум 30 мм на кг веса для сохранения здоровья кишечника, поскольку она предотвращает запоры и застойные явления, которые могут вызвать различные патологии.
Evo-rus.com 08:41
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Общество

Аваков сообщил о переговорах с захватившим заложников в Луцке

Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на связь с мужчиной, захватившим в заложники пассажиров автобуса в Луцке.
РБК 10:17
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Футбол

ФК «Уфа» продаст до четырех футболистов из-за выхода за рамки бюджета

Футбольный клуб "Уфа" до конца года продаст до четырех своих игроков, заявил ТАСС председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
ProUfu.ru 10:04
Происшествия

Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
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Путешествия

Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции

После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
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Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Армия и оружие

Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Игорь Смешко, в прошлом занимавший должность главы СБУ (Служба безопасности Украины), в эфире канала "Украина 24" прокомментировал возможность военного столкновения России и Украины.
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Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Происшествия

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
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Армия и оружие

Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Напомним, в акватории Черного моря стартовали совместные морские учения Украины и стран НАТО «Sea Breeze-2020».
Военное дело 08:03
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Происшествия

Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
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Гаджеты

Nikon представила полнокадровую беззеркальную камеру Z 5

Компания Nikon представила беззеркальную полнокадровую камеру Z 5. Новинка сочетает в себе сильнейшие стороны моделей Z 6 и Z 7. Однако она вышла гораздо дешевле и проще, что не может не порадовать покупателей.
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
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Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
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Футбол

Деспотович подписал контракт с «Рубином»

Деспотович перешел в "Рубин" в статусе свободного агента и заключил с клубом контракт на три года.
РИА Новости 11:11
Футбол

В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд

Как сообщает источник, в РФС не планируют рассматривать вопрос расширения лиги на сезон 2020\21.Таким образом, в следующем сезоне российской Премьер лиги примет участие 16 команд.
Vprognoze.ru 10:50
Общество

Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии

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Представлены процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов

Американская компания AMD представила новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для настольных компьютеров.
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Как работают Яндекс.Новости?
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