Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество
В Минздраве назвали условие регистрации вакцины от коронавируса
Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что первая российская вакцина от коронавируса готова.
Rambler News Service 03:20
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СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
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Происшествия
Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева
За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
Наука
В мире создали самое тонкое оптическое зеркало
Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
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Общество
За сутки в Калининградской области коронавирус обнаружили у 11 человек
За сутки в Калининградской области выявили 11 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 729.
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
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Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» в Дагестане
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От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Звезда «Сватов» Добронравов отказался от гонорара в миллион рублей
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Установлено, откуда коронавирус проник в Россию
Коронавирус попал в Россию не из Китая. б этом свидетельствуют результаты исследования СколТеха, сообщает ТАСС.
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Напомним, продажи iPhone SE только начались в этом квартале.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
При ранжировании регионов исследователи учли показатели уровня покупательской активности, доступности жилья, долю своевременно выплачиваемых кредитов, уровень занятости, а также доступность спортивных и культурных объектов и даже климатические условия.
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На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
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На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
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