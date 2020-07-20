Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

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