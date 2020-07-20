Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
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Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
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Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей
Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
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Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
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В России пятый день снижается число заболевших коронавирусом
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21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
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Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
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«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
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В Прикамье подтвердили ещё 89 случаев заражения коронавирусом
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REGNUM 19 июля в 04:43
Общество
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Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
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Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня вчера в 09:21
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Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях
В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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227 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
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Kursk.com 04:02
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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44 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Курганской области
В Курганской области за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая коронавируса.
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Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина
Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
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Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
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Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
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Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Зеленский выступает против подачи воды в Крым — депутат Рады
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" принят в состав российского флота.
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В Москве задержан бутовский маньяк
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Lenta.ru 04:17
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Меркель заявила о «важном сигнале» за пределы ЕС по итогам саммита
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля лидеры Евросоюза смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на следующий семилетний период и по фонду восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса.
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