Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Показать все источники
Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Общество
Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке, в город экстренно выехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
ТАСС 05:06
Политика
Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село в Чечне
RT на русском 05:19
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
Ростовские следователи возбудили дело в отношении начальника угрозыска
Батайск, Ростовская область, 21 июля 2020, 12:23 — REGNUM В Ростовской области начальник уголовного розыска МВД России по Батайску стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
REGNUM 05:23
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Актуальные Новости 04:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Происшествия
В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы
В сети появилось видео, как полицейских спас мальчика от акулы. Как сообщает Fox News, инцидент произошел 20 июля в штате Флорида.
Деловое.ТВ 03:47
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
32-летний блогер Екатерина Диденко перестала скрывать новые отношения.
Территория новостей вчера в 03:48
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением.
РИА Новости 05:20
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Экономика
В Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья
По словам чиновника, ввод на уровне 120 млн кв. м в год позволит повысить обеспеченность жильем в стране с нынешних 25,8 кв. м на человека до почти 30 кв. м. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил о том, что у России есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос и этот шанс нужно не упустить.
РБК вчера в 12:12
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Экономика
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей
Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
Политика
Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского
Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на официальном портале правовых информации.
РИА Новости 04:56
Музыка
На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про акцент в Ливерпуле
На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск «Говори как Скаузер!», который посвящён акценту в Ливерпуле.
RT на русском 05:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Наука
При помощи ионов калия повышена эффективность превращения азота в аммиак
В последние годы ученые стали обращать внимание на возможность производства аммиака с помощью электрохимической реакции восстановления азота.
Naked Science 04:21
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26