Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

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Происшествия Ростовские следователи возбудили дело в отношении начальника угрозыска Батайск, Ростовская область, 21 июля 2020, 12:23 — REGNUM В Ростовской области начальник уголовного розыска МВД России по Батайску стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). 1

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Общество Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. 63