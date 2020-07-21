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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).В источнике
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Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:10
Телеканал 360°

Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°04:39
Интерфакс

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Интерфаксвчера в 13:06
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

ТАСС03:02
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
РБК

Курс доллара утратил вчерашний рост, опустившись ниже ₽71

РБК03:22
RuNews24.ru

На московской бирже курс евро превысил 82 рубля

RuNews24.ru19 июля в 03:04
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусьвчера в 10:37
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Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ruвчера в 13:58
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Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Правительство РФ разрешило пациентам с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года и получают терапию, усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей.
Интерфакс07:05
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Полиция и ФСБ пришли с обысками в банк «Объединённый капитал». Ищут следы кредита банка «Россия» выданного «Мостострою №6»

В банке "Объединённый капитал" в Петербурге идут обыски по делу о хищении 2,7 миллиарда рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой №6", принадлежавшей бизнесменам Минакову и Жорову.
47 новостей06:46
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Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после попадания в "черный список" Государственного департамента США приехал в свое родовое селение Беной и пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео.
Российская газета05:59
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