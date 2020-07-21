Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Смотрите также
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
По факту захвата автобуса в Луцке возбудили уголовное дело
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
По факту захвата автобуса в Луцке возбудили уголовное дело
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).В источнике
Подробнее о событии
Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос
КП - Беларусьвчера в 10:37