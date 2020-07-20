Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Происшествия
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»
Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, решила узнать у своих детей, что они думают о разводе родителей.
CT news 07:09
Общество
Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию
Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Финансы
Сбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей
В банке пояснили, что, согласно требованиям Базельских стандартов, для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка.
Ведомости 03:21
Общество
Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
REGNUM 06:28
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Политика
Два хабаровских депутата покинули ЛДПР после смены губернатора
Емельянов и Каян выразили недовольство в связи с отстранением от должности губернатора региона их однопартийца Сергея Фургала и назначением на его место депутата Государственной Думы Михаила Дегтярева.
Городовой 06:25
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Происшествия
Взрыв прогремел возле станции метро «Минская» в Киеве
СМИ сообщили о взрыве у станции метрополитена "Минская" в Киеве. Информация о пострадавших уточняется.
ПолитРоссия 07:08
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Политика
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
Российская газета 05:59
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Краснодаре ликвидируют подтопления после сильного ливня
В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений после сильного ливня, сообщает пресс-служба администрации города.
Деловая газета. Юг 04:26
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
РЕН ТВ 06:21
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Армия и оружие
Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Технологии
Продажи PlayStation 5 ограничат
Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Три девушки пытались раздеться на Красной площади и попали под арест
Сотрудники полиции не оценили юмор девушек и задержали их. В итоге, задержанным было назначено по 15 суток ареста.
Росбалт 03:07
Гаджеты
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
Evo-rus.com 01:29
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Экономика
Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля»
Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 12:59
Политика
Зеленский анонсировал новую встречу лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с президентом Швейцарии в Киеве, что сейчас идет работа над встречей глав стран "нормандской четверки" в Берлине.
Московский Комсомолец 07:06
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27