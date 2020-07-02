Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции
«Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
РБК 03:23
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Экономика
Туристическому бизнесу России грозит полное уничтожение из-за пандемии
На фоне всего происходящего подорожал отдых в России от 5% до 50%. Еще одной проблемой стало грозящее отсутствие самолетов.
Город55.ру 04:35
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Экономика
Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд
Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Экономика
СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм
Ряд компаний, в условиях пандемии коронавируса вошедших в список системообразующих, жалуются на проблемы, создаваемые из-за этого статуса, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:32
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
Деловое.ТВ вчера в 04:47
Политика
Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу
Приговор в отношении амеиканца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу.
Известия 04:25
Политика
ЦИК обнародовала результаты голосования по поправкам в Конституцию
К 9:55 мск ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 02:56
Политика
Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Политика
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
Общество
В России явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 65%
Явка на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию достигла 65%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
Северпост вчера в 15:27
Общество
Торговые центры в Ивановской области открываются 7 июля
Дату открытия торговых центров озвучил глава облздрава Артур Фокин на брифинге со СМИ. По его словам, ТЦ разрешат открыться 7 июля.
Ивтелерадио 04:31
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
Названы полезные свойства крапивы
Менделеевские новости 03:22
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06