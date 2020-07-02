Курс рубля в начале торгов четверга укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался 63 копейки – до 70,65 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 79,64 рубля.

Рубль уверенно растет к доллару и евро вслед за нефтью

Политика Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. 2K

Общество Электросетевые компании обязали устанавливать счетчики за свой счет На гарантирующих поставщиков возложена ответственность за счетчики в частных домах, а также прочих потребителей.

Наука Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу Результаты исследования позволили ученым сделать вывод: большинство жителей Земли могут быть защищены от коронавируса, при чем об этом они могут и не догадываться, пишет Московский Комсомолец. 3

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 781

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации. 208

Политика Создатели «угрожающей» Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА "Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате", - сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube. 65

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время По предварительным данным, более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против – 34%, сообщил депутат областной думы Сергей Булгаков. 953

Общество Торговые комплексы в Петербурге не откроют в ближайшее время Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. 25