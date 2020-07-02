Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине
Тело новорожденной девочки обнаружили в одной из квартир города Томари на юге Сахалина, где проживала мать малышки с сожителем.
Пятый канал 20:29
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 09:57
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Космос
«Роскосмос» затопит корабль «Прогресс» с отходами экипажа МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 8 июля в 21:22 по московскому времени.
Российская газета 22:50
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Футбол
Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ
Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может уйти из каталонской команды в 2021 году после истечения контракта, сообщает Cadena SER.
Газета.Ru 20:07
Космос
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
РИА Новости 20:39
Политика
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
Национальная служба новостей 14:14
Общество
На «золотой паспорт» Черногории претендуют десятки россиян
Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ 22:57
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца
В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
Актуальные Новости 08:42
Экономика
Фондовые индексы США закрылись ростом на статистике по безработице
Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ 16:38
Общество
В Горном Алтае ЕГЭ сдадут 1,4 тысячи выпускников
Горно-Алтайск, 2 июля 2020, 08:46 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировали 1403 желающих сдать Единый государственный экзамен.
REGNUM 01:46
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран
В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Захарова подчеркнула, что Штатам не надо вмешиваться во внутренние дела других государств.
RuNews24.ru 17:51
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру 20:21
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН 23:17
Общество
В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
Происшествия
Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Общество
В России упростили порядок выдачи прав на парковку для инвалидов
Порядок изменился с 1 июля, сообщает «Интерфакс». Самостоятельно ехать за знаком «Инвалид» больше не нужно.
BFM.ru 12:41
Происшествия
11-летняя девочка погибла, сорвавшись со склона на Байкале
Байкал-Daily 22:55