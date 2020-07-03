Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.
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Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Игры
Для Prototype вышел набор HD-текстур
CyberSport.ru вчера в 12:53
Здоровье
Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
Известия вчера в 23:35
Транспорт
В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»
Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 03 июля в 18:02
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
Космос
Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС
Деловое.ТВ 03 июля в 08:46
Происшествия
В Невском районе с Володарского моста спрыгнул человек
78.ru вчера в 21:49
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Происшествия
Нетрезвый водитель устроил ДТП на Покровском тракте Якутска
Следуя со стороны села Хатассы, мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной "Тойота Дюна", – говорится в сообщении.
Якутия 24 вчера в 23:49
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 13:27
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru вчера в 09:13
Происшествия
В Кузбассе скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 1944 пациента с коронавирусом, 843 человека выздоровели, 11 скончались.
REGNUM вчера в 06:06
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru 03 июля в 15:37
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество
Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям
Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах.
Интерфакс 03 июля в 13:12
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Наука
Ядовитые железы обнаружили у южноамериканской амфибии
Зоологи из США обнаружили у безногих южноамериканских амфибий кольчатых червяг полноценно развитые ядовитые железы.
Сайт интересных новостей вчера в 09:20
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Общество
Протестующие в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу
ТАСС вчера в 22:58
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Благодаря тысячам мелких зубов акулы уберегают важный орган чувств от биологических и механических повреждений.
Evo-rus.com 03 июля в 00:33