Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Здоровье Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».

Транспорт В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон» Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области. 81

Армия и оружие Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.

Происшествия Нетрезвый водитель устроил ДТП на Покровском тракте Якутска Следуя со стороны села Хатассы, мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной "Тойота Дюна", – говорится в сообщении.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 5

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян. 51

Происшествия В Кузбассе скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом Всего в регионе официально зарегистрировано 1944 пациента с коронавирусом, 843 человека выздоровели, 11 скончались.

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов. 6

Общество Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах. 20

Шоу-бизнес Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем. 41