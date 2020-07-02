Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Рубль быстро укрепляется на утренних торгах

Вести.Ru03:41

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

ТАСС03:28

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Курс рубля взлетел

Lenta.ru03:17

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:03

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов на фоне укрепления нефти

Интерфакс03:28

Курс евро превысил 80 рублей

Петербургский дневниквчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Гаджеты

Профессиональный монитор MSI Pro MP241 оснащён 23,8 панелью Full HD

3DNews 04:04
Происшествия

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
Газета.Ru 04:26
1
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
561
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
304
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
26
Происшествия

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
РИА Новости 04:06
3
Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
5,9K
Шоу-бизнес

Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз

Спортсменка со своей дочерью отправилась в увлекательное путешествие. Они выбрали речной круиз по «Золотому Кольцу».
Bimru.ru вчера в 13:06
6
Политика

МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений

Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
1
Общество

Названы полезные свойства крапивы

Менделеевские новости 03:22
29
Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
121
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
14
Общество

С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей

В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 30 июня в 12:25
68
Общество

На главу Юрьевецкого района завели уголовное дело

Глава Юрьевецкого района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в служебном подлоге.
Ивтелерадио 04:26
Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
1,4K
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Политика

В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей

Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
723
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
164
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи в сентябре

Посетить «Кинотавр» сможет ограниченное число гостей, развлекательную программу сократят и все мероприятия проведут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.
РБК 04:38
Общество

Tez Tour возобновил работу в Турции

Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.
Турпром 03:57
Политика

В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
504
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка.
Замана вчера в 19:41
549
Кино

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
12
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
5
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
153
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
5
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
39
Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
187
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Политика

Пекин отреагировал на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
News.ru 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное