Финансы
ТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Происшествия
Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах
В африканской Ботсване при загадочных обстоятельствах погибли 350 слонов, передает телеканал Sky News со ссылкой на директора службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна.
Газета.Ru 04:26
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
Происшествия
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 140 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
РИА Новости 04:06
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз
Спортсменка со своей дочерью отправилась в увлекательное путешествие. Они выбрали речной круиз по «Золотому Кольцу».
Bimru.ru вчера в 13:06
Политика
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Общество
Названы полезные свойства крапивы
Менделеевские новости 03:22
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 30 июня в 12:25
Общество
На главу Юрьевецкого района завели уголовное дело
Глава Юрьевецкого района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в служебном подлоге.
Ивтелерадио 04:26
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Политика
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи в сентябре
Посетить «Кинотавр» сможет ограниченное число гостей, развлекательную программу сократят и все мероприятия проведут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.
РБК 04:38
Общество
Tez Tour возобновил работу в Турции
Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.
Турпром 03:57
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Один из детей залез на дно ямы, которую они недавно выкопали, и в этот момент случилось осыпание песка.
Замана вчера в 19:41
Кино
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Политика
Пекин отреагировал на итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
News.ru 04:49