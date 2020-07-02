Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%. Ранее, 30 июня, сообщалось, что курс евро превысил отметку 80 рублей. Доллар стал стоить дороже 71 рубля.
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Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
РИА Новости 19:09
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
Армия и оружие
Закупка Турцией российских С-400 вскрыла назревшие проблемы НАТО
После продолжительных отказов Соединенных Штатов продать Анкаре американские ЗРК Patriot, которые, по словам Кошкина, являются аналогами С-400 меньшего качества, Турция заключила контракт на закупку российских зенитно-ракетных комплексов.
Слово и Дело вчера в 09:38
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс 18:01
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Культура
Лауреатами программы «Русская музыка 2.0» стали девять композиторов
Газета Культура 30 июня в 10:43
Наука
Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными
В серии из пяти исследований, в которые вошли женщины и мужчины, девочки и мальчики (в возрасте девяти и десяти лет), ученые постоянно находили доказательства неявного стереотипа, чаще связывающего гениальность с мужчинами, чем с женщинами.
Машины и Механизмы 12:39
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com 07:29
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa 12:29
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
CT news 15:50
Фигурное катание
Чемпион мира среди юниоров Ерохов ушел из группы Тутберидзе к Буцаевой
Sport24.ru 18:41
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. руб. до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Политика
Мэр одного из крупнейших городов Приморья уходит в отставку
" С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский (первый заместитель мэра Находки - ИФ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 06:11
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Футбол
Клопп: «Игроки „Ливерпуля“ были блестяще настроены на „Сити“»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:4) в 32-м туре АПЛ.
Soccer.ru 18:26
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34