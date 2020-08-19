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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС18 августа в 03:02
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Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру19 августа в 03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

ТАСС03:29
Профиль

Курс доллара вырос до 73,41 рубля

Профильвчера в 05:05
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38
News.ru

Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

News.ru04:29
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Инфорос18 августа в 05:02
Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°18 августа в 04:22

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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Лукашенко заявил о взаимопонимании с Путиным по ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа во время визита в агрокомплекс «Дзержинский» заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание по ситуации в республике.
Известия08:26
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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