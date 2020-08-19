Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля
Смотрите также
Свидетель защиты Ефремова фигурирует в деле о наркотиках
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»
Лукашенко заявил об активизации работы над поправками к конституции
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты
Вышел финальный трейлер российской фантастики «Вратарь Галактики»
Лидеры стран ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии
В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»
В Саратове ФСБ пресекла вербовочную деятельность экстремиста
СК возбудил уголовное дело из-за гибели российского генерала в Сирии
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Джон Джонс официально освободил титул UFC в полутяжелом весе
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков
ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля
Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Крупнейшие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов
Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
В Минск прибыл российский спецсамолет
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
Подробнее о событии