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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 04:22
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

ТАСС03:32
Банки.ру

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:24
News.ru

Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29
Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:50
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфаксвчера в 03:29
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02

Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впервые обозначив позицию Кремля по выборам главы республики, передает РИА Новости в среду, 19 августа.
Lenta.ru06:50
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Колледжам рекомендовали исключить проведение массовых мероприятий

В документе всем средним профессиональным учебным заведениям предлагается отменить все массовые мероприятия в условиях пандемии, а занятия заочных и вечерних групп перевести в дистанционный формат.
Российская газета05:39