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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Телеканал 360°

Курс валют: рубль вырос

Телеканал 360°05:31
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:07
RT на русском

Рубль вновь растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:03
Росбалт

Рубль в ходе торгов сдает позиции к доллару и евро

Росбалт04:02
Интерфакс

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов в среду

Интерфакс03:45
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

ТАСС03:32
News.ru

Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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