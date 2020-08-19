Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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