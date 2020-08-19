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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,08%, до отметки в 73,11 рубля, курс евро опустился на 0,07%, до 87,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:50
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,11 рубля

ТАСС03:32
Банки.ру

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:24
Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 04:22
News.ru

Доллар снизился до 73,11 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфаксвчера в 03:29
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02

В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Создана модель для анализа биосигнатур у экзопланет

Астрофизики из Римского университета Тор Вергата и Федеральной политехнической школы Лозанны представили статистическую модель, которая может помочь астрономам интерпретировать результаты поиска биосигнатур — метана, кислорода и озона — в атмосферах экзопланет.
Индикаторвчера в 12:14

Командующий РВСН сообщил о перевооружении полков на новейшее оружие

В интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» командующий войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил о поэтапном переоснащение всех ракетных войск комплексами «Ярс», «Сармат» и «Авангард».
Военное дело00:15
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